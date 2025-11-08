Aromas de Monzón: el café huanuqueño que conquista los paladares del mundo

Efectivos de la Policía Nacional del Perú, destacados en el distrito de Margos, hallaron un conjunto de armas y municiones en el interior de una vivienda abandonada de construcción rústica.

Durante un patrullaje de rutina por la zona, los agentes notaron la presencia del inmueble en aparente estado de abandono y decidieron ingresar para realizar una inspección. En el interior, encontraron una escopeta de fabricación industrial con culata de madera, junto a tres cartuchos calibre 16 mm en buen estado de conservación.

Asimismo, incautaron tres armas artesanales (hechizas), elaboradas con tubos metálicos y piezas de madera, además de nueve municiones calibre 9 mm, marca Luger, y una munición calibre 9×17 mm, marca FAME.

Todo el material bélico fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para las diligencias e investigaciones correspondientes.