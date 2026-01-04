Efectivos de la Comisaría PNP de Amarilis hallaron una motocicleta en aparente estado de abandono tras recibir una alerta telefónica de la Central de Emergencias 105, que informaba sobre la presencia de un vehículo menor abandonado en la calle 8 del sector La Esperanza, a espaldas del cementerio Jardines de la Esperanza, en el distrito de Amarilis.

De inmediato, el personal policial se constituyó en el lugar, donde logró ubicar, entre la maleza, una motocicleta de color negro, marca Bajaj, con placa de rodaje N.° 1754-4W. Posteriormente, se realizó la verificación correspondiente en los sistemas policiales.

Como resultado de la consulta en el sistema SIDPOL, se obtuvo resultado positivo para denuncia por hurto de vehículo, registrada el 02 de enero de 2026 ante la DEPROVE PNP Huánuco.