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En el marco de las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú, la Región Policial Huánuco participó en los actos oficiales desarrollados en la ciudad, bajo el liderazgo del general PNP José Luis Gonzales Quintero.

Las actividades se iniciaron con una misa solemne celebrada en la Catedral de Huánuco, donde autoridades regionales y locales se congregaron para participar del acto litúrgico en homenaje a la patria y renovar su compromiso con el desarrollo y bienestar de la población.

Posteriormente, se realizó el tradicional Paseo de la Bandera alrededor de la Plaza de Armas de Huánuco, ceremonia en la que el pabellón nacional fue trasladado con solemnidad hasta el estrado oficial, en medio de expresiones de civismo y fervor patriótico.

La jornada concluyó con el desfile cívico-militar, en el que efectivos de la Policía Nacional del Perú marcharon con disciplina y gallardía, reafirmando su compromiso con la seguridad, el orden público y el servicio a la ciudadanía.