Dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos la noche del 12 de enero en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción. Uno de ellos prestaba servicios en la División de Seguridad del Estado y había sido asignado a la seguridad personal del gobernador regional.

Los efectivos intervenidos fueron identificados como Luis Alberto Tolentino Gonzales y Christian Óscar Sandoval Gómez. La detención se realizó durante un operativo conjunto entre la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y el Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción (Dircocor) de Huánuco, en cumplimiento de una orden de detención preliminar por 72 horas emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pillco Marca.

Según la investigación fiscal, los hechos estarían relacionados con el presunto uso indebido de sistemas policiales y posibles cobros irregulares. Como parte de las diligencias, las autoridades allanaron tres viviendas vinculadas a los investigados. El Ministerio Público continúa recabando información para determinar las responsabilidades conforme a ley.

Intervención en el Gobierno Regional

Tras la detención del suboficial PNP Christian Óscar Sandoval Gómez, agentes de la Dircocor se trasladaron a la Gerencia General del Gobierno Regional de Huánuco (GRH) para solicitar información sobre el vínculo laboral de Sully Godoy Domínguez, exasesora del gobernador regional Antonio Pulgar y actual trabajadora de dicha entidad.

La diligencia fue realizada de oficio por Dircocor, luego que durante el allanamiento y registro del domicilio del suboficial Sandoval se encontraran documentos relacionados con el Gobierno Regional y con Sully Godoy, quien sería la pareja sentimental del efectivo policial investigado.

En el inmueble intervenido hallaron, entre otros bienes, costosas carteras de reconocidas marcas, las cuales fueron incautadas como parte de la investigación. Durante la diligencia, se encontraba presente la pareja del suboficial Sandoval Gómez.

Cuando los agentes anticorrupción acudieron a la sede del Gobierno Regional, la trabajadora no se encontraba en su oficina; sin embargo, habría ingresado antes del horario establecido sin registrar su asistencia.

La fiscal anticorrupción del caso evaluará los elementos recopilados y determinará si corresponde iniciar una investigación contra la trabajadora de confianza del gobernador regional Antonio Pulgar.

Pulgar se pronuncia sobre policía investigado trabajadora Sully Godoy

El gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, se pronunció respecto al suboficial Óscar Sandoval, quien viene siendo investigado por la Fiscalía por un presunto acto de corrupción ocurrido en el año 2017, cuando habría solicitado una coima a una persona requisitoriada a cambio de no detenerla.

Pulgar señaló que actualmente el efectivo policial labora en la unidad de Seguridad del Estado y precisó que es la propia Policía Nacional del Perú la encargada de designar al personal que integra su equipo de seguridad, descartando así responsabilidad directa en dicha asignación.

Asimismo, el gobernador regional se refirió a la trabajadora, Sully Godoy Domínguez, y negó que se haya producido un allanamiento en la sede de la entidad. Aclaró que el Ministerio Público únicamente solicitó información sobre el vínculo laboral de la mencionada trabajadora con el Gobierno Regional.

Pulgar reiteró que su gestión brindará todas las facilidades necesarias a las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, en el marco del respeto al debido proceso.