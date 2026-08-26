Violento choque frontal deja heridos y muertos en la ruta Aucayacu - Tocache

Personal policial de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SEPROVE) – Huánuco ejecutó, el 24 de agosto de 2026, el operativo policial denominado “Impacto 2026”, en la jurisdicción del distrito de Amarilis, con el objetivo de prevenir y detectar vehículos de procedencia ilícita o que registren requisitorias vigentes.

Durante el operativo, los agentes se constituyeron en las inmediaciones de la urbanización Aguilar Nalvarte, donde ubicaron un vehículo estacionado de marca Toyota, modelo Etios, color blanco, año de fabricación 2007, con placa de rodaje BHM-321.

Al realizar la consulta en el sistema policial ESINPOL, verificaron que la unidad registraba una requisitoria vehicular vigente, solicitada por la propia SEPROVE – Huánuco, por el presunto delito de hurto agravado de vehículo, conforme al documento N.° 544-2026, de fecha 23 de agosto de 2026.

Ante esta situación, los agentes realizaron las acciones correspondientes para ubicar al propietario o posesionario del vehículo; sin embargo, no lograrob encontrar a ninguna persona vinculada con la unidad en el lugar.