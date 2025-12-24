Efectivos de la Comisaría PNP Amarilis, durante labores de patrullaje móvil en la jurisdicción del distrito de Amarilis, lograron ubicar y recuperar un vehículo que había sido reportado como hurtado y que presentaba requisitoria vigente.

La intervención se realizó tras la alerta de un ciudadano, quien informó a la Policía sobre la posible ubicación de su automóvil, el mismo que había sido sustraído el 18 de diciembre de 2025 y denunciado oportunamente ante la DEPROVE Huánuco.

Ante esta información, el personal policial se desplazó de inmediato hasta la carretera Central Huánuco–Aeropuerto, a la altura del puente colgante, donde el vehículo fue hallado en condición de abandono.

En el lugar se identificó un automóvil de placa de rodaje W3F-024, color gris oscuro, marca Hyundai. Al ser verificado en el sistema policial, se obtuvo resultado positivo para requisitoria vigente por el delito de hurto de vehículo, solicitado por la SEPROVE Huánuco.

El vehículo recuperado fue puesto a disposición de la unidad especializada SECPIRV PNP Huánuco, a fin de continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.