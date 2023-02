Luisa Hidalgo madre del Suboficial PNP Roy Clinton Ñaupa Hidalgo (21), denunció su desaparición en circunstancias que salió de su casa en el asentamiento Loma Blanca en Aparicio Pomares, en Huánuco, el día 30 enero a las 2:00 p.m. vistiendo el uniforme de faena y su mochila táctica del mismo color, indicando que se dirigía a su trabajo.

Sin embargo, el mismo día a las 6 de la tarde se hizo presente a su domicilio efectivos policiales de la comisaría de Amarilis, que le indicaron que su hijo no estaba asistiendo a su Unidad Policial ; por lo que procedieron a buscarlo por todos los medios y lugares que frecuenta su hijo, sin lograr ubicarlo.

Asimismo, la denunciante indica que el 31 de enero, en horas de la noche recibió un mensaje de texto a su celular, desde el número 912080265 perteneciente a su hijo, donde le indica que no se preocupe porque se encuentra bien de salud. Agregando que su hijo no padece de ningún tipo de enfermedad y no sufre ningún tipo de amenazas contra su integridad.

Se informó que Ñaupa Hidalgo fue puesto a disposición de la Unidad Especializada (USE) PNP de Huánuco el 26 de enero.