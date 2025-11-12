Descontento ciudadano marca la visita del presidente José Jerí

El presidente de la República, José Jerí Oré, llegó a la ciudad de Huánuco para clausurar el IX Consejo de Estado Regional (CER), un espacio de diálogo que busca fortalecer la articulación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, con el objetivo de mejorar la atención a las necesidades de todas las regiones del país.

Durante su intervención, el mandatario ratificó su compromiso de impulsar una política de descentralización real, basada en la revalorización de las potencialidades regionales y en un enfoque territorial que promueva acuerdos viables para el desarrollo integral del Perú.

“Hemos conocido nuevas expectativas, muchas de ellas no necesariamente de carácter presupuestal, sino vinculadas a la atención integral de las regiones. No se trata solo de los gobiernos regionales, sino de las necesidades de la población en general”, afirmó Jerí en la clausura IX Consejo de Estado Regional, donde participaron varios gobernadores regionales y alcaldes.

RECORRERÁ EL PAÍS

El jefe de Estado anunció además que, en un plazo de tres meses, recorrerá todas las regiones del país para establecer acuerdos ejecutivos concretos con cada una de ellas.

Jerí destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con la Cancillería, considerando al comercio exterior como un aliado estratégico para el crecimiento económico regional. “No todo lo que se ha hecho está mal, pero hay aspectos que pueden mejorarse y otros que requieren planteamientos más creativos”, subrayó.

Finalmente, el presidente expresó que su gobierno mantendrá una visión de continuidad y responsabilidad hasta julio de 2026. “Lo que no podamos concretar ahora, lo dejaremos encaminado. Debemos mirar hacia adelante y seguir avanzando con responsabilidad”, concluyó.