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El Juzgado de Turno dictó nueve meses de prisión preventiva contra Edeson Reyna (18), investigado como presunto coautor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa, en agravio del adolescente de iniciales S. H. (16).

La medida fue sustentada por la fiscal adjunta provincial Ruth Deysi Fretel Berrospi, del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado.

Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2026, alrededor de las 18:40 horas, en la avenida José Abelardo Quiñones, a la altura del aeropuerto, en el distrito de Castillo Grande. De acuerdo con la investigación fiscal, Reyna habría interceptado al menor por la espalda y le habría arrebatado la gorra, mientras que otro adolescente, identificado con las iniciales Z. M. (16), presuntamente lo amenazó con un cuchillo y forcejeó con él para despojarlo de su teléfono celular.

SIN ESCAPATORIA

Ante la situación de peligro, el agraviado logró escapar y dirigirse hacia el lugar donde se encontraba su madre. Tras alertar a sus familiares, estos iniciaron la persecución de los sospechosos y, con apoyo de personal de Seguridad Ciudadana, lograron retenerlos a la altura del PEAH, cerca de una iglesia ubicada en la avenida José Carlos Mariátegui. Durante la intervención también se incautó un arma blanca que habría sido utilizada en el presunto asalto.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público sustentó la existencia de graves y fundados elementos de convicción, entre ellos las actas de intervención, declaraciones testimoniales e inspecciones técnico-policiales. Asimismo, argumentó la existencia de peligro de fuga y la gravedad de la pena que podría imponerse en caso de una eventual condena.

Tras evaluar los argumentos presentados, el Poder Judicial ordenó que el investigado permanezca recluido durante nueve meses, mientras continúan las diligencias correspondientes y el proceso penal.

Con esta medida, el Ministerio Público reafirma su compromiso de actuar con firmeza frente a los hechos delictivos y de promover la protección de los menores de edad y la seguridad de la ciudadanía.