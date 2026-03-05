El Poder Judicial admitió el requerimiento de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y dictó nueve meses de prisión preventiva contra David Romero, Marco Morales y Carlos Estrella, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas agravado, en agravio del Estado.

Según la investigación fiscal, los hechos se produjeron el 13 de febrero de 2026, aproximadamente a las 20:05 horas, cuando personal policial intervino una covacha ubicada a orillas del río Huallaga, a la altura del puente Tingo, en la ciudad de Huánuco.

En el interior del lugar se encontró una bolsa que contenía 67 envoltorios tipo “chupete” con marihuana, además de pipas artesanales, una réplica de arma de fuego y un teléfono celular con IMEI reportado como sustraído.

Durante la diligencia de deslacrado y prueba de campo, la sustancia incautada dio resultado positivo para cannabis sativa (marihuana), con un peso bruto total de 600 gramos, que presuntamente estaba destinado a la microcomercialización en la zona.

El Ministerio Público sostiene que los investigados habrían actuado en coautoría, configurándose la agravante prevista en la ley cuando el delito es cometido por tres o más personas, cuya pena oscila entre 15 y 25 años de pena privativa de libertad. Asimismo, la fiscalía sustentó la existencia de peligro de fuga y la gravedad de la sanción como elementos para solicitar la medida coercitiva.