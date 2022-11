Através de una rueda de prensa, la titular de Dirección Regional de Agricultura (DRA) Huánuco, Jenny Fretel Ramírez, acusó a su antecesor Roy Cruz Domínguez, de haber malversado un millonario presupuesto que serviría para financiar tres proyectos productivos: té verde, cacao y ganado vacuno.

“Nos damos con la tremenda sorpresa que el dinero que fue asignado para diferentes proyectos, en estos cuatro años de gestión fueron terriblemente saqueados por algunos malos funcionarios de confianza”, dijo Fretel, a la hora de tomar la palabra.

Tras el hallazgo de una grieta de irregularidades en la DRA, la nueva administración realizó el peritaje físico y financiero, como parte de la investigación. El informe habría revelado la existencia de un perjuicio económico que sobrepasa los 8 millones de soles.

“Se compraron maquinarias (hechizas e inoperativas) con actas falsas para dar conformidad de pago a las empresas. Esto a perjudicado a dos cooperativas beneficiarias del proyecto cacao; asimismo, se compraron grandes cantidades de madera para la construcción de módulos. Sin embargo, identificamos la construcción de 12 módulos ¿Dónde esta el resto de la madera?”, cuestionó la funcionaria. Asimismo, sostuvo que hubo sobrevaloración de indumentarias para el personal y, el mal uso de una camioneta 4x4 en poder del exdirector de agricultura Domínguez.

CONTRATOS. Respecto al proyecto ganadero, el informe destaca la contratación irregular del personal; la DRA, gastó más del 90% de su presupuesto solo en el contrato de trabajadores. “Se contrató personal a diestra y siniestra, desde digitadores, tramitadores, apoyo de tramitadores, secretarias, apoyo para secretarias y más apoyos”, resaltó la titular de Agricultura. En pocas palabras, se invirtió alrededor de un millón 200 mil 456 soles, en sueldos del personal. Quiere decir que, el presupuesto no fue desembolsado, de acuerdo, a lo contemplado en el proyecto.

PROYECTO. En esa misma línea, explicó sobre el proyecto té verde, valorizado en más de 2 millones de soles y que no se materializa hasta la fecha. De acuerdo al expediente técnico, con el millonario presupuesto se elaboraría un vivero de alta tecnología, además, de un sistema de riego tecnificado. Pese a ello, la gestión anterior “usó los millones en nada”.

MIRA AQUÍ TAMBIÉN: Denuncian penalmente a director de Agricultura de Huánuco por ocultar información

La opinión legal del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), advirtió sobre la presencia de irregularidades funcionales en la DRA, durante la administración de Roy Cruz Domínguez. Junto a él figuran los nombres de Alejandro Hidalgo Noel, director de Extensión Agraria; Janeth Celada Ríos, jefa de Logística; José Alonso Garando Roche, jefe de Proyectos; y Jim Santos Espinoza, inspector del Proyecto Cacao. Dicha documentación también ha sido derivada al despacho de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios.

Defensa. Al ser consultado por las acusaciones en su contra, Roy Cruz minimizó lo dicho Fretel y negó todo. “Si uno no conoce que es inversión pública y, como se manejan los presupuestos, me parece que ahí está mal informada. Me hablan de 8 millones y no sé de qué millones habla”, dijo Cruz.

