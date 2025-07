Este sábado 19 de julio se llevará a cabo la 10.ª Gran Cruzada de Solidaridad “Contamos Contigo”, organizada por la Asociación Amigos del Padre Oswaldo Martínez, con el objetivo de recaudar fondos en favor de diversas obras sociales que acogen a personas en situación de abandono y vulnerabilidad.

La actividad solidaria beneficiará a las casas albergue que atienden a niños y adolescentes en abandono, personas con enfermedades mentales y adultos mayores, como las casas San Juan Bosco, San José, Santa Rosa y la Casa de los Abuelitos de Cochachinche.

SIRVIENDO A LOS DEMÁS

El Padre Oswaldo Martínez, impulsor de estas iniciativas, expresó su deseo de seguir sirviendo a quienes más lo necesitan:

“Quisiera tener más fuerzas para trabajar y hacer más. Soy humano y también me canso. Mi proyecto es ayudar a los ancianos y enfermos pobres; normalmente lo doy todo. Me gustaría que otros hicieran lo mismo, pero no siempre es así”, manifestó con sinceridad.

EVENTO EN LA PLAZA DE ARMAS

La cruzada se desarrollará en la Plaza de Armas de Huánuco, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, con la participación de más de 30 artistas locales. El evento contará con presentaciones musicales, degustación de comidas típicas y una gran rifa solidaria que incluye como premio principal una motocicleta cero kilómetros, además de electrodomésticos y otras sorpresas.

Los organizadores hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse con su colaboración y espíritu solidario para continuar brindando esperanza a quienes más lo necesitan.