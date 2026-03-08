Un total de 24 mujeres destacadas de la región Huánuco fueron reconocidas públicamente con el título de “Mujer Huanuqueña de Éxito”, en una ceremonia organizada por Ricardina Castañeda Fernández, candidata a diputada con el número 1 por el partido político Progresemos, con ocasión al Día Internacional de la Mujer.

El reconocimiento fue otorgado a mujeres representantes de organizaciones sociales, emprendedoras, educadoras, entrenadoras de coaching y periodistas, quienes han contribuido con su trabajo al desarrollo de la región.

Durante su intervención, Castañeda destacó la importancia del rol de la mujer en la sociedad. “Es un motivo profundamente significativo rendir un justo reconocimiento a las mujeres de la región Huánuco: mujeres valientes, perseverantes y visionarias que, con su trabajo diario, transforman vidas y construyen futuro”, expresó.

VALORAN SU ESFUERZO

Indicó que este homenaje nace del compromiso de valorar el esfuerzo, la creatividad y el impacto social que generan las mujeres emprendedoras, quienes —señaló— no solo impulsan la economía familiar, sino que también siembran esperanza y oportunidades.

Asimismo, resaltó el aporte de profesionales que trabajan por la educación mediante proyectos inclusivos, especialmente en favor de la niñez, demostrando que la verdadera inclusión se construye con acciones basadas en la educación y la empatía.

MÁS SALUDOS

También saludó el trabajo de las emprendedoras gastronómicas que, con talento y dedicación, revaloran los insumos de la región y los transforman en expresiones de identidad cultural a través de platos tradicionales como empanadas, pachamanca y prestiños, muy apreciados en Huánuco.

De igual manera, se reconoció la labor de las artesanas, quienes —según señaló— con sus manos no solo crean arte, sino también identidad, tradición y oportunidades de desarrollo.

El reconocimiento se extendió a mujeres que, mediante charlas de coaching y formación personal, inspiran a otras personas a descubrir su potencial y alcanzar sus metas.

“Todas ellas representan el espíritu emprendedor que no se rinde, que transforma las dificultades en oportunidades y demuestra que el progreso empieza cuando una mujer decide avanzar”, manifestó.

Finalmente, Castañeda señaló que este reconocimiento busca ser un impulso para que más mujeres continúen creciendo, innovando y liderando en sus respectivas áreas. “Cuando una mujer avanza, avanza la familia, avanza la región y avanza el país”, concluyó.