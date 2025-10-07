Huánuco: inician Semana de la Educación Tributaria y Lucha contra el Contrabando

Restos humanos y otros elementos asociados a dos víctimas del periodo de violencia vivido en Perú entre 1980 y 2000, fueron recuperados recientemente por la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Pasco y Huánuco. Acción se llevó a cabo, entre el 1 y el 3 de octubre del presente año.

Las diligencias fueron supervisadas por el fiscal provincial, Silvio Santiago Modesto, quien confirmó que los restos corresponden a los profesores, Jorge Luis Rengifo Vargas y Heraclio Ricardo Sabrera Bemardo.

Trabajo en conjunto de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Pasco y Huánuco, el Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y la Dirección General de Búsquedas de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Huánuco.

CASOS

Jorge Luis Rengifo Vargas, fue asesinado el 27 de julio de 1989. En ese momento, el docente formaba parte de una comisión de la APAFA (Asociación de Padres de Familia) destinada a la compra de materiales para la institución educativa.

Durante su desplazamiento, decidió cruzar por la garita de control de Santa Lucia, donde fue detenido por miembros de la policía. Posteriormente, se reportó que su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición a un costado de la carretera.

Mientras que el profesor Heraclio Ricardo Sabrera Bemardo, fue asesinado el 19 de octubre de 1991. En ese entonces, él y algunos de sus colegas se dirigían a la base militar 313 Los Laureles para informar sobre las actividades de la APAFA destinadas a recaudar fondos para su colegio.

Ante la sospecha de que dicho dinero podría ser utilizado para financiar actividades terroristas en la zona, los militares interceptaron a los profesores cuando regresaban de su misión.

Cerca de la zona conocida como Río Frío, el profesor Sabrera Bemardo y sus compañeros fueron detenidos, y posteriormente se perdió su rastro. Tanto Jorge Luis Rengifo y Heraclio Sabrera, fue enterrado en la Institución Educativa N° 32496 Santo Domingo de Anda, en el distrito de Santo Domingo de Anda, provincia de Leoncio Prado.