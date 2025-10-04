Huánuco: policía erradica 13 hectáreas de marihuana y decomisa armas y municiones

Con una ceremonia especial en la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado de Huánuco, este lunes 6 de octubre se dará inicio a la Semana de la Educación Tributaria y Lucha contra el Contrabando, evento que contará con la presencia de representantes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

La actividad ha sido coordinada con el director del plantel, Julio César Chávez Cabrera, y cuenta con el respaldo del director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez Naupay, así como del Área de Gestión Pedagógica de dicha unidad, a cargo de Niria Fernández Ysla.

La ceremonia de inauguración se realizará durante el acto de formación de los estudiantes, a partir de las 7:15 de la mañana. Están invitados funcionarios de la Intendencia de Tributos Internos de Huánuco (SUNAT) y de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huánuco.

IMPORTANCIA DE LOS IMPUESTOS

Durante el acto, el intendente de la SUNAT en Huánuco ofrecerá una breve charla sobre la importancia de los impuestos a nivel nacional, mientras que el gerente municipal abordará la relevancia de los tributos locales para el desarrollo de la ciudad.

Como parte de esta jornada cívica y educativa, el colegio emblemático Leoncio Prado será escenario de diversas actividades que buscan fortalecer la conciencia tributaria entre los escolares y fomentar una cultura de rechazo al contrabando.

La Semana de la Educación Tributaria y Lucha contra el Contrabando culminará el viernes 10 de octubre con un pasacalle institucional, en el que participarán estudiantes y docentes recorriendo las principales calles de Huánuco.