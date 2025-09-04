La Policía Nacional del Perú, a través de la SECPIRV Huánuco, ejecutó el operativo “Impacto 2025” logrando recuperar tres motocicletas que contaban con requisitoria por hurto. Las intervenciones se realizaron en distintos puntos del distrito de Amarilis.

El sábado, en el Malecón Huallaga, fue ubicada una motocicleta Honda Wave 110S, con placa 5696-KW. El domingo, en el Malecón Los Incas, se recuperó una Bajaj Pulsar 200 NSFI, con placa 7423-EW. Ese mismo día, en la carretera Central, a la altura del recreo Los Cántaros, hallaron una KTM Duke 200, con placa 5692-HU.

Las tres unidades fueron trasladadas a la comisaría correspondiente para continuar con las diligencias de ley.