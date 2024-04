Para el primer regidor de la Municipalidad Provincial de Huánuco (MPH), Joel Arteaga Calixto, no existiría una causal de vacancia al firmar como representante de su instituto superior un contrato por S/ 241 721 con el Gobierno Regional por el servicio de “Curso de seguimiento y monitoreo de la prestación de los servicios de saneamiento” dirigido a gobiernos locales.

La Corporación Educativa SISTEC (Fibonacci), del primer regidor de la MPH Joel Arteaga Calixto, obtuvo, mediante un consorcio, un contrato por S/ 241 721 con el Gobierno Regional de Huánuco por el servicio de “Curso de seguimiento y monitoreo de la prestación de los servicios de saneamiento”, el concejal afirma que los regidores sí pueden contratar con instituciones distintas a su municipalidad.

“La norma dice lo siguiente, que un regidor no puede contratar en la misma municipalidad donde ejerce la regiduría. En el caso de Sherly Morales, yo voté en contra de su vacancia (enero 2024) porque ella contrató con la municipalidad de Pillao, además ella no era la dueña de esa empresa en ese momento”, dijo Arteaga en una rueda de prensa.

Reitera que no es causal de vacancia

Indica que en su caso hizo un consorcio con una persona natural para brindar un servicio al Gobierno Regional, “pero no es causal de vacancia, yo no he mentido, el requisito normalmente tiene que ser un instituto y licenciada, se ha cumplido, en el consorcio tengo el 20 % y la otra persona lo tiene el 80 % no tengo nada que esconder”, expresó.

“No porque sea del mismo partido del gobernador Antonio Pulgar, he tenido este contrato, mi empresa es seria, cuenta con experiencias respectivas, anteriormente tuve contratación en la gestión de Erasmo Fernández (ex gobernador) también gané una licitación y he ganado en muchas regiones y tampoco me prohíbe ahora. Para mí, no hay causal de vacancia. Simplemente tiempo al tiempo, todavía no existe un pedido de vacancia, no vamos a hablar en suposiciones. Además, no me aferro al cargo”, aseveró.

