El río se desbordó en el sector de Uchpapampa, en el distrito de Chuquis, provocando la inundación de terrenos agrícolas, cultivos y parte de la carretera que conecta con el distrito de Quivilla en la provincia de Dos de Mayo.

La emergencia ha generado preocupación entre los pobladores, ya que el agua ha cubierto varias áreas de cultivo y parte de la vía, poniendo en riesgo el tránsito vehicular y el sustento de diversas familias dedicadas a la actividad agrícola en la zona.

Los habitantes del sector solicitaron la intervención urgente de las autoridades locales y de las entidades correspondientes para evaluar los daños ocasionados y brindar apoyo inmediato a los afectados.

La población exhortó a que se adopten medidas rápidas ante la situación, ya que el incremento del caudal del río podría seguir afectando más terrenos y complicar el acceso hacia el distrito de Quivilla.