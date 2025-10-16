Una condena histórica y ejemplar, logró la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo en la defensa de los derechos de la niñez de cadena perpetua contra Francisco Meza por el delito de violación sexual en agravio de su menor hija.

CASO

El fiscal adjunto provincial Lucio Ernesto Santamaría Rodríguez lideró la acusación que demostró que Francisco Meza abusó sexualmente de su hija de manera reiterada entre los años 2004 y 2008, desde que la menor tenía apenas 8 años de edad hasta los 12 años.

La investigación fiscal reveló que el Francisco Meza utilizaba la excusa de llevar a la menor a su chacra ubicada en el centro poblado Uscho, distrito Huácar, para que le cocinara. Allí, en la oscuridad y en la soledad, abusaba sexualmente de la niña.

Pese a la queja de la víctima, el sentenciado le decía que era “normal” y la amenazaba con golpearla e incluso matar si revelaba los hechos. Los actos de violación también se cometieron en la casa de la madre en Shiripata, Huácar, cuando quedaban a solas. La situación se extendió hasta que la menor pudo ir a vivir a Ambo por motivos de estudio, a sus 12 años.

La sentencia lograda incluye la cadena perpetua por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad, además del pago de 3,500 soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima.

ABUSO SEXUAL A NIETA

La condena contra su hija se descubrió después de la diligencia realizada por el primer caso, que también fue llevado por el mismo fiscal, en el que Francisco Meza fue sentenciado a cadena perpetua por haber abusado sexualmente de su nieta de nueve años de edad a partir del 2017.

Los hechos ocurrieron de manera reiterada en la localidad de Tranca, en el poblado de Mauca, distrito de Huácar, aprovechando que la menor estaba bajo su cuidado y en situación de vulnerabilidad.

Esta histórica doble condena ratifica el firme compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la violencia sexual y la protección de los más vulnerables.