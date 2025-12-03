Un docente de educación superior, identificado como Julio César Gonzales Aquilino, y previamente condenado por agresión psicológica a su exconviviente, se encuentra nuevamente denunciado. Esta vez, se le acusa presuntamente de participar en el acoso y hostigamiento contra la directora del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Glicerio Gómez Igarza” de Llata, Gladis Victoria Rojas Rivas.

Gonzales Aquilino fue hallado culpable de agresiones psicológicas contra su exconviviente, una ciudadana brasileña, según una resolución del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huánuco. El caso, que se remonta a 2020, resultó en una sentencia que lo obligaba a realizar servicios comunitarios y mantener distancia de la víctima.

La fiscalía probó que, el 8 de mayo de 2020, en Huánuco, Gonzales Aquilino la insultó y humilló en presencia de su hija, profiriendo expresiones como “eres una enferma, no sirves para nada, lárgate de mi casa, eres una burra, eres una p... y una vagabunda”. Un informe psicológico confirmó el daño emocional causado.

Ahora, este mismo individuo estaría involucrado en los presuntos actos de violencia psicológica, humillación y maltrato contra la Gladis Victoria Rojas Rivas, afectando el normal desarrollo de las actividades administrativas y académicas del Instituto “Glicerio Gómez Igarza”.

Esta situación ha derivado en la paralización del proceso de licenciamiento del instituto, con el consiguiente riesgo de cierre.

Luego de estos hechos de violencia psicológica, maltrato y humillación, la Dirección Regional de Educación justifica la separación provisional de la directora, Gladis Victoria Rojas Rivas, como una medida cautelar para prevenir posibles afectaciones a los estudiantes y al instituto. Sin embargo, abogados señalan que esta medida podría ser una forma de ceder ante las presiones ejercidas por Gonzales Aquilino y sus aliados.