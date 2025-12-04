En un operativo simultáneo que duró más de siete horas el ultimo martes 2 de diciembre, efectivos de la Policía Contra la Corrupción y fiscales anticorrupción allanaron siete inmuebles como parte de la investigación contra funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) por la compra de 18 volquetes presuntamente sobrevalorados.

Las viviendas allanadas fueron seis en Huánuco y uno en la ciudad de Pucallpa, con la finalidad de recopilar documentación sobre la investigación que realizan por la compra de 18 volquetes en el año 2023 a cargo de la DRTC. Según la tesis fiscal, sustentada en un informe de la Contraloría, la DRTC pagó 230 mil dólares por cada volquete, cuando su valor real sería de 180 mil dólares. El organismo de control ha identificado un perjuicio económico de 1 millón 976 mil 663.95 soles en dicha adquisición.

A solicitud del fiscal anticorrupción Virgilio Carrión, el Juzgado autorizó el allanamiento, descerraje, registro domiciliario e incautación de bienes y documentos en la investigación que se sigue contra Dorcas Inga Gómez (directora de Caminos de la DRTC), Violeta Otayza Cruz, Carmen Rocío Carbajal García (presidenta y miembro del Comité de Selección), Juan José Meléndez Medina (ingeniero mecánico e integrante del Comité), Claudia Estela Garay Correa (funcionaria de la DRTC) y Luisiño Inocente Rosas Herrera (exdirector regional de Transportes y Comunicaciones). Todos investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada, entre otros.

En este caso que son investigados por la presunta organización denominada “Los dinámicos para la adquisición de máquinas pesadas”, también estarían otros involucrados, como el director regional de Transportes Luigui Vidal Véliz, el empresario Carlos Jesús Potestá Valencia, entre otros.

Durante el allanamiento los agentes incautaron seis laptops, nueve celulares, dos memorias externas, tres dispositivos USB y documentos vinculados al proceso de adquisición de los volquetes, así como otros materiales que fueron considerados relevantes para la investigación.