Una condena ejemplar de 20 años y 11 meses de pena privativa de la libertad y adicionalmente el pago de una reparación civil de 3 mil soles a favor de la víctima, recibió Máximo Guzmán por el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad, el cual fue lograda gracias al trabajo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, dirigida por el doctor Tony Wagner Changaray Huamán.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2023, cuando la agraviada contaba con 15 años de edad. El sentenciado, quien era medio hermano de la madre de la menor y gozaba de su confianza, aprovechando esta relación.

Según la investigación fiscal, Guzmán pidió a la víctima que lo acompañara a su vivienda en el A.A.H.H. Ignacio Arbulú para cambiarse de polo. Una vez en el segundo piso, el sentenciado creó un entorno de coacción, aprovechando que el lugar estaba desolado. Comenzó a tocar a la menor, quien le pidió que se detuviera. A pesar de la negativa, el acusado la llevó a una habitación y abusó de ella en dos ambientes distintos de la casa.

Posteriormente a los hechos, el sentenciado continuó su accionar enviando mensajes a la agraviada con videos pornográficos, incitándola a tener un nuevo encuentro. Esta situación fue descubierta por la madre de la menor, quien de inmediato interpuso la denuncia, permitiendo el inicio del proceso penal.

La contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público fue clave para que el Poder Judicial dictara la drástica sentencia, reafirmando el compromiso de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco en la lucha contra los delitos que vulneran la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes.