A pedido de la población de sectores III y IV del asentamiento humano San Luis en Amarilis, que viven temerosos a que vuelva a ocurrir los desastres naturales como en los años 1990 y 2021 por las intensas lluvias donde hubo más de 10 muertos y decenas de casas derrumbadas, la Municipalidad Distrital de Amarilis realizó la limpieza quebradas y escombros.

La jornada de limpieza inició las primeras horas del 11 de noviembre, la maquinaria pesada de la comuna amarilense se concentraron en el jirón Mantaro de la parte alta del sector III de San Luis, donde había gran cantidad de desmonte que arroja la población de este sector al momento de construir su casa, el cual con las constantes lluvias baja y afecta a las viviendas.

Mientras que la presidenta del Comité de Gestión de Obra del Comité III y IV de San Luis, Neli Yacolca Talavera, sostiene que es importante la limpieza de las quebradas y desmontes, al menos cuatro veces al año para evitar lo huaicos y derrumbes de las casas que están en la parte baja de este sector, como se ha registrado años anteriores.

Proyecto

Sobre el proyecto de pistas y veredas en este sector, el alcalde de Amarilis, Roger Hidalgo Panduro, afirma que es inviable, debido a que las partes altas de San Luis, son asentamientos humanos por invasiones están posicionados hace 25 años y no tienen la legalización del saneamiento físico legal.

Tras resaltar que como autoridad se ha reunido con 80 dirigentes, para decirles no más invasiones a los cerros, no van a tener el saneamiento físico legal, lo cual impide en solucionar el problema existe casas asentadas en quebradas, demasiadas altas y Defensa Civil no les dará su saneamiento físico legal.

El alcalde tiene previsto realizar gestiones a través del proyecto “Techo para Todos”, para reubicar a las familias a través de esta gestión con los ministerios, para que ellos puedan pagar mensualmente entre 200 a 300 soles y adquirir una vivienda y vivir dignamente, para ello pide Hidalgo, la unidad del alcalde provincial y del gobernador regional de Huánuco.