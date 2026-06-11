Con la participación de autoridades, representantes del sector empresarial, medios de comunicación e instituciones aliadas, se realizó la conferencia de prensa de lanzamiento de Huánuco Tech+ 2026, evento que busca consolidarse como el principal espacio de innovación, tecnología y emprendimiento de la región.

La actividad tuvo lugar en la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, donde los asistentes conocieron los objetivos, alcances y proyecciones de esta iniciativa orientada a promover la transformación digital, el intercambio de conocimientos y la articulación entre los sectores público, privado y académico.

FORTALECEN CAPACIDADES

Durante la ceremonia, los organizadores resaltaron la necesidad de generar espacios que fomenten el desarrollo tecnológico y fortalezcan las capacidades de emprendedores, estudiantes, profesionales y empresarios, contribuyendo al crecimiento sostenible de Huánuco.

Uno de los momentos más importantes de la jornada fue la presentación oficial de Huánuco Tech+ 2026, en la que se dieron a conocer las actividades programadas, las áreas temáticas que se abordarán y las alianzas estratégicas que respaldarán el desarrollo del evento.

DIFUSIÓN DE TECNOLOG

Asimismo, se destacó que la iniciativa busca convertirse en una plataforma para la difusión de nuevas tecnologías, la promoción de proyectos innovadores y la creación de oportunidades de colaboración entre diversos actores del ecosistema regional.

La conferencia concluyó con una ronda de preguntas de los medios de comunicación y un espacio de networking que permitió el intercambio de experiencias, la generación de contactos y el fortalecimiento de vínculos entre los participantes.