La falta de una adecuada demarcación territorial, viene generando tensión y conflictos en diversos tramos entre los pobladores de Dos de Mayo y vecinas provincias de Leoncio Prado, Lauricocha y Yarowilca, afirmó el alcalde provincial de Dos de Mayo, Ramiro Pujay Hipolo.

“Tenemos conflictos en diversos tramos, queremos concientizar a la población y hacer llegar nuestra posición desde el Gobierno Regional de Huánuco, señalaron que se buscará llegar a consensos a través del diálogo”, refirió Pujay.

Mientras que el gobernador Antonio Pular, manifestó que para este año anhelan ponerse de acuerdo entre todas las autoridades e ir al lugar de los hechos para conversar y minimizar los conflictos.

Pedido para reconsiderar

La Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, presentará una solicitud para que se reconsidere en el Consejo Regional la creación del SOT (Saneamiento y Organización Territorial) del distrito de Yarowilca, luego de que el proyecto ha sido aprobado “de manera irregular”, denunció el alcalde.

Lluvias

Frente a las intensas precipitaciones registradas en los últimos meses, al menos en la provincia de Dos de Mayo, al menos ocho distritos han reportado daños en infraestructura vial y viviendas, así como damnificados por desbordes de ríos y pérdidas en la agricultura.

Ante esta situación, Pujay Hipolo afirmó que la municipalidad provincial ha brindado apoyo con maquinaria y combustible a los distritos de Marías y Quivilla, sin embargo, el alcalde aclaró que no han recibido colaboración por parte del gobierno regional.

Señaló, que en el 2023, “a lo mucho” se les ha provisto 150 galones de combustible, por lo que el alcalde provincial ha solicitado mayor intervención de las autoridades regionales.

“El gobernador tiene sus prioridades, pero no está atendiendo las necesidades de Dos de Mayo. No es tarde para poner atención a nuestras demandas. El presupuesto regional no se ha gastado eficientemente y los proyectos de inversión prometidos no han llegado a nuestra provincia”, acotó.