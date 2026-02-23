Momentos de pánico se vivieron en el sector Jacintillo, en Tingo María, luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre un mototaxi (Bajaj) que transportaba a varias personas.

El accidente ocurrió cuando el vehículo menor se desplazaba por la zona y fue impactado repentinamente por el árbol. Vecinos auxiliaron a los ocupantes mientras llegaban unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y Serenazgo, que trasladaron a los heridos al Hospital de Tingo María.

Según el reporte médico, cuatro menores de edad ingresaron con diagnóstico de policontusiones y politraumatismos. También fueron atendidos dos adultos: una mujer de 33 años con policontusiones y herida facial, y un hombre de 38 años que fue intervenido quirúrgicamente y trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Debido a la gravedad de sus lesiones, el conductor falleció horas después.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la caída del árbol. En tanto, vecinos del sector señalaron la necesidad de reforzar las labores de mantenimiento y supervisión en zonas consideradas de riesgo.