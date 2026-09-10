Huánuco: incendio destruye cultivos de fresa y causa muerte de animales en Huandobamba

Trabajadores del Centro de Salud de Ambo resultaron heridos luego de que la ambulancia en la que se movilizaban sufriera un aparatoso accidente de tránsito cuando retornaban de una campaña integral de salud dirigida a estudiantes del nivel secundario de la institución educativa de Huandobamba.

El accidente se registró cuando, por circunstancias que son materia de investigación, el conductor de la ambulancia perdió el control del vehículo, provocando que este saliera de la carretera y diera varias vueltas de campana hasta terminar varios metros por debajo de la vía.

Producto de la volcadura, los profesionales de la salud que viajaban en la unidad resultaron con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo. El conductor sufrió una fractura en uno de sus brazos, mientras que el médico serumista también resultó con una lesión similar.

ALARMA EN LA ZONA

Los estudiantes y pobladores que se encontraban en la zona y se percataron del accidente dieron aviso de inmediato al Centro de Salud de Ambo y al personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Ambo.

Tras recibir la alerta, los heridos fueron auxiliados y trasladados inicialmente al establecimiento de salud correspondiente, para recibir atención médica. Posteriormente, debido a la naturaleza de sus lesiones, fueron derivados al Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco para continuar con las evaluaciones y tratamiento especializado.

Las circunstancias que provocaron el despiste y posterior volcadura de la ambulancia son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes deberán determinar las causas del accidente.