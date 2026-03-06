Tres personas fueron sentenciadas por el delito de favorecimiento a la prostitución por el Poder Judicial de Huánuco, a solicitud de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas, representada por el fiscal Walter Iván Alvarado Mendieta.

La sentencia condenatoria recayó sobre Roner Tantalean, Jersin Bernal y Abelino Tarazona, luego de que se acreditara su participación en el funcionamiento de un local clandestino donde se facilitaba la explotación sexual de mujeres.

OPERABAN EN LOCAL CLANDESTINO

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron entre octubre de 2023 y abril de 2024. Durante ese periodo, los sentenciados operaban un establecimiento clandestino ubicado en el jirón Los Pinos, en el sector de Cayhuayna Baja, distrito de Pillco Marca, donde se expendían bebidas alcohólicas y se ofrecían servicios de compañía y sexuales a los clientes.

Las diligencias determinaron que Jersin Bernal arrendó el inmueble donde funcionaba el local, mientras que Roner Tantalean participaba en la administración del establecimiento, acondicionándolo con muebles y otros implementos para el desarrollo de estas actividades ilícitas. Por su parte, Abelino Tarazona realizaba labores de apoyo dentro del negocio.

Durante una intervención policial, las autoridades hallaron en el interior del local a varias mujeres que realizaban labores de compañía, así como ambientes acondicionados con camas y diversos indicios vinculados a la actividad ilícita, entre ellos preservativos y otros objetos utilizados para el funcionamiento del establecimiento clandestino.

Tras el juicio oral, el tribunal impuso siete años y seis meses de pena privativa de libertad efectiva contra Roner Tantalean; siete años de pena privativa de libertad efectiva contra Jersin Bernal; y cinco años, nueve meses y trece días de pena privativa de libertad contra Abelino Tarazona. Asimismo, se dispuso el pago de una reparación civil a favor de las agraviadas, la cual deberá ser asumida de manera solidaria por los sentenciados.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso de continuar trabajando en la persecución de los delitos vinculados a la explotación sexual, con el objetivo de proteger los derechos y la dignidad de las víctimas.