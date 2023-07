Frente a la observación de la Contraloría General de la República, el Gobierno Regional Huánuco (GRH), declarará nulo la adjudicación del proyecto de sistema de riego para 12 comunidades del distrito de Huacrachuco, provincia Marañón, valorizado en más de 51 millones de soles. Esta decisión ha sido adoptada por el equipo técnico del GRH tras la visita de control que realizó la Contraloría General de la República.

El titular de Asesoría Jurídica Jorge Oyarce Estrella, anunció que notificarán la nulidad de la adjudicación a las empresas que presentaron sus ofertas, para que en cinco días hábiles hagan su descargo de ley. “Saludo la alerta de la Contraloría, pero esta gestión se caracteriza por la transparencia”, afirmó.

Por su parte, el gerente de Infraestructura, Daniel Mallqui Estacio, indicó que los consorcios Riego Huacrachuco y New Rain–Huacrachuco han pasado a la etapa de calificación y tienen experiencia en la ejecución de proyectos de sistema de riego, pero la Contraloría cuestiona los principios que rigen las contrataciones públicas, como el de igualdad de trato.

Respondió que, de acuerdo a las bases integradas del proyecto convocado, estas indican que para que empresa cumplan con los requisitos de calificación debe tener una fracturación ejecución de infraestructuras de riego en un 70 % como mínimo del valor referencial, que más de 55 millones de soles, es decir, entre 38 y 40 millones de soles como mínimo.

En ese sentido, Riego Huacrachuco acreditó con contratos y actas de recepción una experiencia en obras iguales o similares por 45 millones de soles, y New Rain–Huacrachuco, empresa adjudicada con la buena pro por el comité, tiene 47 millones de soles en experiencia, o sea, 2 millones más.

No obstante, la Contraloría cuestiona los criterios de validación de los contratos como consorcios y esta son validadas de acuerdo a la directiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), una de ellas es el porcentaje de participación en la obra que ejecutaron como consorciados.

En ese análisis, el comité tuvo criterios distintos en tres contratos del consorcio Riego Huacrachuco que no cumplía esa formalidad administrativa, tal como señala la Contraloría. Con ello, esta empresa solo alcanzaría una experiencia de 26 millones, porque se les descalificó 19, y no pasaría la valla mínima.

Y si se aplica la misma regla, New Rain–Huacrachuco llegaría a 33 millones, porque no se valoró seis contratos valorizados en 14 millones, y no cumpliría los requisitos. “Con esto criterios, dice la Contraloría que ambas empresas debieron ser descalificados. Entonces, no es cierto que estas entidades no tengan experiencia, sí lo tienen y están demostradas”, remarcó Mallqui.

El funcionario precisó que la observación del órgano de control pasar por la valoración de la experiencia como consorcio, que es un tema administrativo, y esto se supera con la nulidad y con una nueva calificación.

Mientras que el gobernador Antonio Pulgar, dijo que tomó conocimiento de este informe el lunes 10 de julio y de inmediato ordenó que se proceda a la nulidad. “Los responsables de estas presuntas irregulares advertidas por la Contraloría, serán castigos y sometidos a un proceso administrativo disciplinario”, mencionó.

