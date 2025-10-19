Proponen creación de nueva área de conservación regional el Alto Monzón

Momentos complicados e incómodos vivió recientemente el alcalde del distrito de José Crespo y Castillo en la provincia de Leoncio Prado, tras ser sorprendido por una turba de pobladores que ingresaron al salón municipal donde el edil, Exaltación Reyes Moreno trataba el tema de la paralización del puente Aucayacu con algunos funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco.

La tensa jornada se vivió en la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, luego de que decenas de pobladores, visiblemente indignados y mortificados irrumpieran el local edil para exigir la pronta culminación del puente Aucayacu, cuya construcción permanece paralizada desde hace varios meses, a pesar de registrar un avance físico superior al 90 % y con una inversión que supera los 12 millones de soles.

IRRUMPEN CON VIOLENCIA

El alcalde Exaltación Reyes Moreno intentó entablar un diálogo con algunos dirigentes con el fin de calmar los ánimos. Sin embargo, la multitud, frustrada por la demora y los constantes retrasos, irrumpió violentamente en el auditorio donde se llevaba a cabo la reunión. Testigos relataron que el incidente estuvo marcado por gritos, empujones e insultos, lo que obligó al burgomaestre a resguardarse en su despacho, ante la ausencia de efectivos policiales y personal de seguridad municipal.

Durante la protesta, los manifestantes exigieron respuestas concretas y señalaron tanto a la municipalidad como al Gobierno Regional de Huánuco como responsables del abandono del proyecto. “¡Basta de promesas, queremos nuestro puente ya!”, fue el clamor repetido que se escuchó entre los asistentes, en medio de un caos que paralizó temporalmente las actividades en la sede municipal.