Un profundo malestar e indignación expresan los trabajadores del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), ante lo que consideran un excesivo incremento en los precios de los productos que reciben a través de los vales de alimentos entregados por un consorcio privado, el cual adjudicó una licitación por un monto de 195 300 soles.

El proveedor en cuestión es el Consorcio Huánuco, conformado por la empresa Edificaciones, Estudio y Servicios en General EIRL y por Bennet Lewis Loarte Claveriano, de 26 años de edad, que el pasado 7 de noviembre obtuvo la buena pro de la Licitación Pública Abreviada N.º 67-2025-GRH/C-1, convocada para la contratación de alimentos saludables mediante vales o tarjetas electrónicas para el personal del GRH.

El 3 de diciembre, la representante legal del consorcio y gerenta general de Edificaciones, Yovanna Estrada Chávez, suscribió el contrato con el gerente general del Gobierno Regional, Ronald Acuña Sobrados, iniciándose el 12 de diciembre el canje de los vales por productos alimenticios.

Los trabajadores contaron que al acudir al minimarket Rayk, ubicado en el jirón Circunvalación N.º 223, en el sector Las Moras, se encontraron con precios considerablemente superiores a los del mercado local, lo que generó sorpresa y descontento.

Ante esta situación, tanto el Sindicato de Trabajadores como el Sindicato de Trabajadores CAS del GRH remitieron documentos al gerente de Administración expresando sus reclamos. En respuesta, el Consorcio Huánuco sostuvo que el contrato no establece una lista cerrada de productos ni precios fijos, argumentando que los costos se rigen por la oferta y demanda del mercado local, permitiendo que los trabajadores elijan los productos según su presupuesto.

No obstante, los trabajadores insisten en que los precios son elevados. Señalaron que el tarro grande de leche Gloria es facturado a 4.90 soles, el kilo de azúcar Andahuasi a 5 soles, y la botella de aceite de soya de 900 ml a 8.20 soles, el panetón D’Onofrio en bolsa es vendido a 31.50 soles, cuando en el mercado el mismo producto, incluso en presentación de caja, se ofertaba a 25.50 soles.

Otro aspecto que genera cuestionamientos es la diversidad de razones sociales consignadas en los comprobantes de pago. El ticket entregado a los trabajadores registra como proveedor a Loarte Negociaciones e Inversiones SAC, con RUC 20613895516 y domicilio en el jirón Leoncio Prado N.º 799, pese a que el canje se realiza en un local del jirón Circunvalación.

Ante lo que consideran un abuso en el cobro de los alimentos entregados por Navidad, los trabajadores anunciaron que presentarán denuncias ante la Contraloría General de la República, Indecopi y la Sunat, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen posibles responsabilidades.

En tanto el Gobierno Regional, a través de un comunicado oficial ha indicado que exige en el ajuste de precios y aplicará las sanciones correspondientes, en defensa de los derechos de sus trabajadores y la transparencia institucional.