Las cámaras de seguridad de la iglesia Jesús María, ubicada en la calle Cajamarca, registraron a un sujeto que presuntamente sustrajo pertenencias de varios feligreses mientras participaban en las celebraciones religiosas. Los hechos ocurrieron los días martes 21 y jueves 23 de julio, cuando el individuo ingresó al templo aprovechando la concentración de los asistentes en la misa para cometer los hurtos sin despertar sospechas.

Hurto captado

El primer incidente fue captado alrededor de las 5:45 de la tarde del martes. En las imágenes se observa al hombre acercarse a una persona que permanecía distraída y revisar discretamente sus pertenencias para apoderarse de objetos de valor. Dos días después, a la misma hora, regresó al recinto y repitió la misma modalidad, sentándose cerca de una mujer hasta identificar el momento oportuno para hurgar entre sus pertenencias.

En esta segunda ocasión, el presunto delincuente fue descubierto por una persona que se encontraba en la parte posterior del templo, quien le reclamó por su accionar. Tras ser confrontado, el sujeto abandonó el lugar caminando, sin que pudiera ser retenido por los presentes. Las imágenes de videovigilancia serán fundamentales para su identificación y ubicación.

Ante estos hechos, los feligreses expresaron su preocupación y solicitaron mayor presencia de personal de seguridad durante las misas, además de la intervención de la Policía Nacional para identificar y capturar al responsable. Los asistentes advirtieron que, de no adoptarse medidas preventivas, más personas podrían convertirse en víctimas de esta modalidad delictiva incluso dentro de un recinto religioso.

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