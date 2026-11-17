Cerca del 82% de la población de Ica se encuentra en zonas de riesgo alto y muy alto ante inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de 846 mil personas estarían expuestas a estos eventos, en una región que tiene aproximadamente 1 millón de habitantes. De acuerdo con el nivel de riesgo de cada zona, la población podría enfrentar desde lesiones graves hasta la pérdida de vidas humanas, además de cuantiosos daños materiales y económicos.

Riesgo en la región

“La cercanía de la temporada de lluvias intensas exige que las autoridades de Ica aceleren las acciones de prevención y respuesta frente a posibles inundaciones. Con 8 de cada 10 personas expuestas a un riesgo alto y muy alto, la gestión pública debe priorizar la limpieza y descolmatación de cauces, el mantenimiento de drenajes, el reforzamiento de defensas ribereñas y la habilitación de rutas de evacuación en las zonas más vulnerables”, explicó Giacomo Puccio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

En el contexto del Fenómeno El Niño, el riesgo de inundaciones mantiene en alerta a la región. Actualmente, 40 distritos de Ica se encuentran declarados en estado de emergencia por el peligro de lluvias intensas, por un periodo de 60 días.

En Ica, más de 295 mil hogares, 364 establecimientos de salud y 1,690 instituciones educativas se encuentran en riesgo de inundación por eventos asociados al Fenómeno El Niño. Esto significa que no solo está en riesgo la seguridad de miles de familias y sus viviendas, sino también la continuidad de servicios esenciales como la atención médica y la educación.

Para comprender la magnitud del riesgo, recordemos lo ocurrido en Ica en enero de 2017. Durante el fenómeno de El Niño Costero, las intensas lluvias incrementaron el caudal de los ríos y canales de regadío, provocando desbordes e inundaciones en distintas zonas de la región. Un ejemplo fue el desborde del canal de regadío La Achirana, en Los Molinos, distrito de Ica, que afectó calles y viviendas. La fuerza del agua y el lodo dejó vehículos atrapados y ocasionó pérdidas materiales y daños en la infraestructura de los hogares.

“Los fenómenos climáticos son procesos naturales que no podemos evitar; sin embargo, los desastres y sus consecuencias sí pueden reducirse mediante una adecuada gestión del riesgo. Las autoridades que asumirán en enero tendrán el desafío de responder a una posible emergencia, pero también de impulsar medidas que reduzcan la vulnerabilidad de la población y eviten que estos eventos tengan consecuencias aún mayores” concluyó el economista de REDES.

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