Las nuevas disposiciones disciplinarias para las instituciones educativas han abierto el debate sobre cómo enfrentar los problemas de conducta escolar y garantizar la convivencia en las aulas. Al respecto, el subdirector Vicente Vega, de la institución educativa Margarita Santana de Benavides, consideró que estas medidas responden a una situación de emergencia, pero advirtió que su aplicación debe contemplar otras acciones para lograr resultados efectivos.

Corrección de conductas inadecuadas

“Son medidas de emergencia, medidas de salvar vidas, pero no dudo mucho de la eficacia, porque la familia de ahora no es la de antes”, manifestó Vega. El directivo cuestionó que la separación de estudiantes sea considerada una respuesta suficiente sin evaluar qué ocurrirá con los menores después de abandonar el colegio. En ese sentido, sostuvo que se necesitan alternativas que permitan corregir las conductas inadecuadas sin poner en riesgo la continuidad educativa de los alumnos.

Otro aspecto que destacó fue la necesidad de brindar mayor protección a los maestros frente a las agresiones físicas y verbales. “El profesional de la educación, el maestro, está en las mismas condiciones. Les pegan, lo maltratan, y no tiene cómo defenderse”, declaró.

Según explicó, el temor a enfrentar denuncias puede hacer que algunos docentes eviten intervenir ante situaciones de indisciplina, lo que dificulta su labor de formación en valores, respeto y convivencia pacífica.

Finalmente, Vega señaló que el Ministerio de Educación debe promover el diálogo con las asociaciones de padres de familia y establecer responsabilidades compartidas entre la escuela y el hogar.

“La familia y la escuela tienen que trabajar unidas para esto”, enfatizó. A su juicio, las nuevas disposiciones pueden contribuir a aliviar los problemas de disciplina, pero no serán suficientes sin el fortalecimiento de los valores familiares y garantías para que los docentes ejerzan su labor con seguridad.

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