En una operación ejecutada por la Policía Judicial de Ica, se logró la captura de Luis Enrique Carmona Pisconte, de 64 años, quien era intensamente buscado por la justicia por el presunto delito de feminicidio. La intervención se realizó el viernes 8 de agosto de 2025, alrededor de las 12:14 horas, en las inmediaciones de la avenida Sebastián Barranca, en el distrito de Parcona.

Prófugo detenido

De acuerdo con la información policial, Carmona Pisconte presentaba una requisitoria vigente por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio, en agravio de su cónyuge. La orden judicial fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Ica bajo el expediente N.º 0394-2022, con fecha del 20 de marzo de 2024.

Según las fuentes judiciales, el proceso legal contra Carmona Pisconte se encontraba en etapa de ejecución, y su captura era prioritaria por la gravedad del delito imputado. Este tipo de operativos, señalaron, forman parte de las acciones permanentes para ubicar y detener a personas requeridas por la justicia.

En las próximas horas, el juez a cargo del caso definirá la situación jurídica del detenido, siendo probable que sea internado en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del acusado.

