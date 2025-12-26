La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho, a cargo de la Fiscal Provincial Carlos Alberto Palomino Quispe, logró que se dicte una condena de 11 años de prisión efectiva para Octavio Vargas Ñahuicopa, por el delito de afiliación a organización terrorista en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), zona liderada por Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’.

Terrorista caído

De acuerdo con la imputación fáctica, jurídica y probatoria sustentada por el representante del Ministerio Público al inicio del juicio oral, el condenado, conocido como camarada ‘Ciprián’, integró el Militarizado Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (MPCP - SL) desde 1989 a 2024.

La Fiscaliza enfatizó en que la sentencia por conclusión anticipada obtenida contra Octavio Vargas también abarca la inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos y el pago de 10 mil soles por concepto de reparación civil, así como el decomiso definitivo de los bienes incautados.

Cabe señalar que, el conocido camarada ‘Ciprián’, fue capturado en setiembre del año 2024, encontrándose bajo su posesión un fusil, dos cacerinas abastecidas con sesenta municiones y material explosivo, entre otros, que estaban operativos y eran empleados en su papel de logístico y de combatiente.

Ese mismo mes, el Ministerio de Defensa realizó la presentación de su captura, junto a otros tres delincuentes terroristas. Se detalló que la operación contraterrorista se realizó a las 7 de la mañana en el distrito Ayahuanco (Huanta-Ayacucho).

En el operativo, el personal militar capturó a Vargas Ñahuicopa, a quien se le acusó de ser responsable político-militar del corredor de la cuenca del río Vizcatán, ubicado entre los distritos de Canayre, Pucacolpa y Ayahuanco. Participó en el aniquilamiento selectivo de tres adultos y dos menores de edad (familia Ccoriñaupa) el 26 de marzo de 2021, en inmediaciones del centro poblado Huarcatán, en Ayacucho.

Además, se le atribuye una acción terrorista contra una patrulla de las fuerzas del orden en el sector Banderita, distrito de Canayre, provincia de Huanta, en Ayacucho, realizada el 29 de octubre de 2020, que dejó un saldo de tres militares fallecidos y cinco heridos.

