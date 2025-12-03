La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) capturó a dos presuntos integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Ambos estarían involucrados en el secuestro y posterior asesinato de una familia ocurrido en 2021.

Los detenidos, Gregorio Pichardo Flores y su hijo Juan Pichardo Palomino, fueron trasladados esta tarde a la sede de la Dircote en Lima, donde permanecerán bajo custodia por el presunto delito de colaboración con el terrorismo.

Según el director de la Dircote, general PNP Julio Mariño, los sujetos actuaban como cuadros nativos o milicianos de la organización y “fueron pieza clave en el secuestro de los cuatro integrantes de la familia Ccoriñaupa en la zona de Huarcatán, Ayacucho, en marzo de 2021. Tras acusarlos de soplones, permitieron que la organización los asesinara cruelmente”.

Los resultados de esta operación fueron informados al presidente José Jeri mediante videollamada. La presentación se realizó en la sede de la Dircote en coordinación con el CE-VRAEM y contó con la presencia de una representante del Ministerio Público.