La Fiscalía Superior Mixta de Nasca logró que la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca confirme la sentencia en primera instancia de 20 años de prisión contra Marcos Martín Torres Navarro por el delito de homicidio calificado en agravio de dos ciudadanos que se dedicaban a la minería artesanal.

Historial de crímenes

Los hechos que motivaron la condena se remontan al 28 de julio de 2016. Las víctimas, dedicados a la minería artesanal, se encontraban libando licor en un local del sector El Porvenir, en el distrito de Vista Alegre. En ese momento, seis sujetos a bordo de tres motos lineales descendieron de sus vehículos y abrieron fuego con armas de corto alcance contra las víctimas.

Los agraviados fueron impactados por múltiples proyectiles en el tórax, cabeza y miembros superiores, falleciendo ambos a causa de las graves lesiones.

La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre, a cargo de la fiscal provincial Fiorella Huamaní Rupay, realizó una exhaustiva investigación que permitió establecer la participación de Torres Navarro.

En la escena del crimen se hallaron 29 casquillos y fragmentos de balas. Al ser sometidos a pericias balísticas, se concluyó que 10 casquillos calibre 380 Auto (9mm) fueron percutidos por una pistola Glock incautada a Torres Navarro, alias “Negro Martín”, quien fue capturado días después en la ciudad de Camaná.

Haciendo uso de la prueba por indicios, la Fiscalía logró que el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial – Zona Sur-Ica condenara inicialmente al investigado a 21 años y 8 meses de prisión y al pago de 40 mil soles de reparación civil.

Tras la apelación de la defensa técnica, la Fiscalía Superior Mixta de Nasca, bajo la dirección de la fiscal superior titular Mithsy Corrales Carpio y la sustentación del Fiscal Adjunto Superior Allem Mario Ontaneda Vallejos, logró que la Sala Mixta y Penal de Apelaciones confirme la sentencia. El órgano revisor redujo ligeramente la pena, imponiéndole finalmente 20 años de pena privativa de libertad efectiva.

Involucrado en feminicidios

Cabe señalar que, Torres Navarro, actualmente recluido, no solo fue condenado por este doble homicidio. También se encuentra involucrado en dos casos de feminicidio, cometidos en los años 2019 y 2024, ambos en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca.

El caso más reciente ocurrió en junio de 2024, cuando Briza Rondán Manrique, de 25 años, fue hallada sin vida en una vivienda de la asociación Las Dunas. La víctima presentaba signos de tortura. Según las investigaciones, “Negro Martín” la había trasladado desde Lima hasta Nasca en una camioneta Toyota, vehículo que abandonó tras darse a la fuga.

El otro feminicidio atribuido a Torres Navarro ocurrió el 5 de abril de 2019, cuando, según los reportes policiales, disparó ocho veces contra su pareja de 27 años en una vivienda ubicada en la calle Manuel Elías, también en Vista Alegre. La Policía encontró en esa ocasión el vehículo utilizado para su huida y detuvo al conductor que lo ayudó a escapar.

Debido a su historial violento y participación en bandas criminales de la región, Torres Navarro fue incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrecía una recompensa de S/ 20,000 por información que permitiera su captura.

VIDEO RECOMENDADO