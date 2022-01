Hasta 6 mil visitantes recibió el atractivo turístico de la laguna de Huacachina en Ica, la cifra fue evidenciada el pasado 1 de enero del 2022, pese a las restricciones establecidas por el Gobierno Central para el ingreso a playas, piscinas, lagos y lagunas, tras la propagación de la variante Ómicron de la COVID-19 en el Perú.

Turismo local y extranjero

El administrador municipal de Huacachina, Martín Levano, informó que el primer día del presente año se registró la visita en alrededor de 6 mil turistas locales y extranjeros. Los miles de ciudadanos pudieron tomarse fotografías, disfrutar del panorama natural, además de los locales y restaurantes en la zona monumental de Huacachina. Sin embargo, no se permitió el ingreso al espejo de agua por disposición del Ejecutivo.

“En líneas generales los visitantes cumplieron con las restricciones, se ha realizado la restricción del acceso al espejo de agua. Es decir, aquellos comercios dedicados a pedalones, a botes, no han funcionado, aún así tres personas intentaron burlar la barrera de seguridad, pero fueron intervenidos con el apoyo del personal de la Policía Nacional. Sin embargo, los restaurantes y establecimientos que están aledaños al malecón tuvieron un funcionamiento normal cumpliendo con los protocolos sanitarios y los que no acataron las normas fueron intervenidos y sancionados, en muchos casos porque no cumplían con el aforo permitido de personas para evitar contagios del coronavirus”, declaró Lévano.

Tubulares con gran demanda

En tanto en el principal sitio turístico de la provincia de Ica, los visitantes optaron por practicar el deporte de aventura sandboard y realizar viajes en vehículos tubulares, los cuales tuvieron gran demanda, ya que según la información del Área de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Ica, se detalló que 40 vehículos areneros brindaron este servicio particular, sin embargo la mayoría de ellos no cuentas hasta la actualidad con la autorización para circular en las dunas del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, siendo un tema pendiente para el desarrollo sostenible de la reactivación turística en el departamento iqueño.

Los empresarios del negocio de los tubulares no respetaron la norma, a pesar que el GORE Ica señaló que el pasado 1 de enero el acceso al Área de Conservación, en este caso las dunas que rodean la Huacachina, así como el paseo en tubulares estaba prohibido en su totalidad.