Adjudican obra a postor que no cumplía con los requisitos en Palpa

La Contraloría General detectó irregularidades en el procedimiento de contratación para la reparación de desagüe y abastecimiento de agua en las localidades de Sacramento y Pueblo Nuevo en Palpa. El proyecto pertenece a las zonas afectadas por el Fenómeno Del Niño Costero.

Se evidenció que el comité de selección de la Municipalidad Provincial de Palpa otorgó la buena pro a un postor que no cumplió con lo dispuesto en las bases integradas y resultó ganador del contrato por un millón 407 mil 180 soles.

Irregularidades advertidas

El comité de selección no admitió la oferta del postor 1, indicando que no cumplió con la documentación de la oferta económica y que la observación se halla en el número del DNI corregido, escrito en la parte reversa del documento. Cabe precisar, sin embargo, que la referida enmendadura no altera lo esencial de la oferta, siendo por tanto subsanable.

Se comprobó, además, que el comité en su evaluación al postor 2 otorgó cero puntos, argumentando que no cumplió con la experiencia en la especialidad, a pesar que de la revisión efectuada se demostró que sí la tenía. Igualmente, el comité señaló que el postor 3 no cumplió con la experiencia de ocho años requerida, no obstante, tras la revisión de documentos, se evidenció que cumplía con los criterios establecidos.

El informe determinó que el municipio afectó los principios de transparencia, igualdad de trato, eficacia y eficiencia con las que deben regirse las contrataciones del Estado y el correcto funcionamiento de la administración pública. Por estos hechos, se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa de tres exfuncionarios.