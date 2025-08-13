Un trágico accidente se registró la madrugada de este martes en la carretera Nasca–Puquio, conocida como la vía interoceánica, a la altura del sector Cajuca. Un camión de placa X4X-843, marca Isuzu, arrolló a un adulto mayor que cruzaba la vía, provocando su muerte instantánea debido a la violencia del impacto. La víctima fue identificada como Claudio Huacuro Atahua, de 80 años, natural de la zona.

Accidente mortal

Testigos indicaron que el hecho ocurrió en una zona considerada de alto riesgo para peatones y conductores, debido a la ausencia de semáforos, rompemuelles y adecuada iluminación. Pese a las reiteradas advertencias de vecinos y autoridades locales sobre la peligrosidad del tramo, las medidas de seguridad vial no han sido implementadas. Incluso, un proyecto de instalación de paneles LED valorizado en más de 2 millones de soles permanece sin inaugurar desde hace varios años.

Efectivos de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público se desplazaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver y recabar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Vecinos del sector denunciaron que no es la primera vez que Cajuca se convierte en escenario de tragedias viales. Según relataron, en los últimos años se han registrado múltiples atropellos y choques mortales, pero las autoridades no han ejecutado acciones concretas para reducir el riesgo.

El caso permanece en investigación y las autoridades competentes han sido exhortadas a tomar acciones urgentes que permitan frenar la creciente ola de accidentes en este tramo, antes de que nuevas tragedias enluten a más familias de la región.

