Un fatal accidente de tránsito enlutó la noche del sábado a la ciudad de Ica. Reynaldo Gutiérrez Ccencho, un hombre de 77 años, perdió la vida tras ser atropellado por un joven motociclista de 21 años en la avenida Sebastián Barranca, a la altura del puente Socorro. El impacto ocurrió cuando la víctima intentaba cruzar la vía a pocos metros de su vivienda en el fundo Socorro.

Accidente mortal

Gutiérrez Ccencho, natural de Ayacucho y residente de la zona, fue embestido por una motocicleta de placa 0975-OY, marca Ronco, conducida por Francis José Farfán Mendivel. Según testigos, el conductor se desplazaba a una velocidad superior a la permitida, lo que le impidió frenar a tiempo. La violencia del impacto dejó al anciano gravemente herido sobre el pavimento.

Vecinos y transeúntes auxiliaron de inmediato al herido y lo trasladaron al hospital Santa María del Socorro; sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida debido a las lesiones severas que presentaba en la cabeza y el cuerpo.

Las investigaciones continuarán para esclarecer si el motociclista conducía bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas. Las autoridades reiteraron el llamado a todos los conductores para que respeten los límites de velocidad, ya que la imprudencia al volante puede terminar en tragedias irreparables como esta.

