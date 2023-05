Hasta el 60% de detenidos por efectivos policiales e involucrados en múltiples delitos en la región Ica corresponden a ciudadanos de nacionalidad extranjera, así lo informó el jefe del Frente Policial Ica, Aldo Muñoz Ygal.

Control policial

“El control de los ciudadanos extranjeros lo hacemos a través de la División de Extranjería y hemos tenido diferentes detenciones a lo largo de toda la región y efectivamente hay hasta un 60% de todas las detenciones y delitos que vemos en la región que están siendo generados por extranjeros que están dentro de nuestra ciudad y nosotros como policía estamos buscando dar frente”, declaró.

Señaló además que los ciudadanos extranjeros (venezolanos, colombianos, ecuatorianos y otros), estarían cometiendo actos delictivos como el robo y hurto, también se encuentran involucrados en actos violentos vinculados al préstamo en la modalidad del “gota a gota” y estos grupos seleccionan a personas que estarían pasando una difícil situación económica, con el objetivo de insertarlas en esta modalidad delictiva.

“Hay diversos delitos como robo, hurto, hemos identificado como un principal problema el gota a gota y esté sucediendo de repente no tanto en el casco urbano de Ica, pero si en otros distritos y como dice nuestro jefe de investigación criminal a nivel nacional, con ese gota a gota no se ahogue, no piense que esos préstamos que no le piden absolutamente nada va a ser beneficioso, eso es una estafa y es un problema que involucra a toda la familia y lo peor de todo es que no denuncian”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO