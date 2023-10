La informalidad en el transporte público en la provincia iqueña parece ser imparable. En la ciudad se evidencia la carencia de inspectores de tránsito acreditados, falta de ejecución drástica de un plan técnico, censo sobre la antigüedad de vehículos y otros.

Problemática de años

El secretario de la Asociación de Transportistas Profesionales de la provincia de Ica, Edgar Cabrera, señaló que el parque automotor en la ciudad iqueña está invadido por vehículos (taxis, colectivos y otros), que incumplen las condiciones técnicas para brindar el transporte público que, de acuerdo a la Ordenanza Municipal N°002-2022, en base al Decreto Supremo N°017-2009 , indica que deben tener antigüedad máxima de 20 años, contar con categoría M1, cinturones, peso neto mínimo de 1,000 kg, cilindrada mínima de 1250 cm3 y otros, sin embargo, la flota vehicular es antigua, generando un riesgo para el pasajero y la ciudadanía .

“No se ve ninguna resolución que regularice que vehículos de transporte público pueden circular, porque al final son vehículos que no cumplen las características. La municipalidad tiene libertad para emitir normas complementarias, pero no puede desnaturalizar el Decreto Supremo, y hay muchos pedidos que al final la 017 no te deja, pero la 007 si, y nadie sabe qué hacer en el sector Transporte”, declaró.

Añadió que la institución municipal, tampoco ha cumplido con derivar un padrón vehicular al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que contenga información técnica de las miles de unidades vehiculares que brindan transporte público en la provincia iqueña, y enfatizó en los constantes cambios en la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de Ica.

“Desde el 2020, hay un pedido expreso del MTC para que manden el padrón vehicular y puedan ver el retiro programado de las unidades, han pasado tres años y nada, cada vez que entra un gerente de Transporte pide el planillón, como empresa formal ya hemos presentado más de 5 veces y nada. Hablamos con el exgerente de Transporte, Céspedes, ahorita está encargado el gerente Ponce y la verdad es que está perdido, hemos denunciado resoluciones fraudulentas, problemas con las Tarjetas Únicas de Circulación que no tienen rutas, es decir en un taxi estación un auto que hace servicio para Los Portales, puede meterse en la ruta a Santa María y hay la libertad de invadir rutas”, agregó.

El representante de los conductores formalizados, comentó que se estaría derivando un proyecto de transporte al área de Seguridad Ciudadana de la MPI, sin embargo, el sector no tiene competencia sobre ello, también mostró su preocupación por la carencia de inspectores de tránsito acreditados, que es el recurso humado primordial para la supervisión y control en las pistas de Ica

“Actualmente el municipio dice que tiene un inspector acreditado, pero no sabemos si es cierto. Los inspectores recién saldrán en noviembre o diciembre, ahora el problema está en si son locadores o CAS, solo durarán tres meses. El transporte informal está en toda la plaza de Armas, y la policía ya se rindió porque al final ellos tratan de poner orden y el municipio no los respalda, de igual forma hay un proyecto de taxi seguro que no sé porque lo ha tomado Seguridad Ciudadana si la competencia es de Transporte, hemos recibido informes que simplemente es para cubrir metas y puedan recibir su incentivo a fin de año. Este aplicativo ya lo ha hecho la anterior gestión, y la app cuesta 80 mil soles que debe pagarlo la municipalidad, pero es innecesario porque el QR ya existe y está programado”, finalizó.

