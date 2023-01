Tras 25 años desde la inundación en Ica en el año 1998, la provincia iqueña continúa siendo vulnerable al desastre natural, ya que se evidencian principales quebradas con invasiones y toneladas de basura, tramos del rio Ica sin protección y no existe un plan de contingencia.

Múltiples riesgos

El pasado 29 de enero del 1998. La ciudad iqueña vivió un cruel episodio y tuvo que afrontar una masiva inundación, que dejó 4300 viviendas destruidas, 6000 afectadas y 4500 semidestruidas. Además, se perdieron miles de hectáreas de algodón, uva y espárragos y pérdidas por encima de los 700 millones de soles. Han pasado más de dos décadas y un posible desborde del rio Ica, continúa siendo una amenaza para los iqueños.

“Es lamentable que hace 25 años se inundó nuestra provincia. Desde esa fecha hasta hoy en día, quienes nos han venido gobernando poco o casi nada han hecho, tal es así que hasta el día de hoy tenemos un rio vulnerable. Los mismos pobladores conocen que el mes de febrero es donde Ica tiene mayores lluvias y esto se ha comprobado en un estudio que hemos sacado de los últimos 30 años y que ha sido emitido a las autoridades, para que se tomen las prevenciones así sea en condiciones del fenómeno del niño, la niña o condiciones normales, declaró el director del Senamhi Ica, Ing. Ricardo Rosas.

El especialista de la institución hidrológica, señaló que el rio Ica, es considerado artificial, ya que perdió su tramo original que iniciaba en el sector de Cerro Prieto (Salas) en los años 1700, tras un movimiento sísmico de gran intensidad. Asimismo, explicó que tras una visita de campo se ha evidenciado que varias quebradas, entre ella la de Cansas (La Tinguiña), se encuentra en alto grado de vulnerabilidad, ya que se han construido viviendas en zonas aledañas, además se ha posicionado una mina y el lugar también es usado como un improvisado relleno sanitario, por lo que anta una eventual activación de la quebrada y huaico, las toneladas de residuos sólidos serian arrastrados hasta el cauce del rio Ica.

“Tenemos nuevas autoridades y quienes se fueron hubieran dejado su plan de contingencia que no hay hasta la fecha. Ica no solo esta vulnerable por los eventos hidrológicos sino también por los eventos sísmicos y es más la misma población y la misma gente hace vulnerable cada vez a la ciudad. Las mismas quebradas están siendo víctimas de invasión y es una amenaza para la parte baja de Ica, en la quebrada de Cansas hay una mina no se si es clandestina y ahora se tiene que pedir permiso para ingresar, nosotros en febrero vamos a instalar un par de pluviómetros, pero no podemos acceder libremente porque tenemos que pedir permiso y Más abajo te encuentras con el botadero de basura y ante cualquier activación toda esa basura será dejada en el caso urbano”, explicó.

En la misma línea, comentó que el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (Petacc) invirtió millones de soles para la construcción del dique Saraja, que debe servir como un aliviadero ante un excesivo incremento en el caudal del rio Ica, sin embargo, actualmente el dique se encuentra en presunta posesión de privados, y también no existe una faja marginal para el traslado ante una eventual emergencia.

El Petacc también se encuentra realizando la obra “Control de desbordes e inundaciones en el río Ica y quebrada Cansas/Chanchajalla”, que tiene un avance nulo el tramo III que comprende desde el puente Grau hasta el puente Cutervo, con presupuesto por más de 26 millones de soles. Mientras que en el tramo IV (puente Cutervo hasta la urbanización Las Casuarinas), donde se ha invertido más de 70 millones de soles y en el tramo V, las defensas provisionales de enrocado han sido retiradas por completo, generando un riesgo ante el incremento por encima de los 250 metros cúbicos de agua en el rio Ica.

