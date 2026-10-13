En una noche marcada por la fe, la tradición y la devoción religiosa, la prestigiosa Agrupación Musical “La Auténtica de Pisco”, bajo la dirección de Miguel Díaz Loayza, ofreció un emotivo concierto de marchas procesionales en honor al Señor de la Agonía, Patrón Jurado y Protector de la Provincia de Pisco. La presentación se realizó en el marco del Mes Morado, congregando a hermanos, devotos y feligreses que se unieron en este homenaje musical a la imagen de Jesucristo.

Expresión de fe

Durante el concierto, los músicos interpretaron marchas procesionales que evocaron el fervor y la profunda identificación del pueblo pisqueño con su santo patrón. Cada melodía se convirtió en una expresión de fe y amor hacia el Señor de la Agonía, cuya tradición religiosa forma parte de la historia y la identidad espiritual de numerosas generaciones de fieles.

La actividad fue organizada por la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco y constituyó una oportunidad para fortalecer las expresiones culturales y religiosas que acompañan las celebraciones del Mes Morado. La participación de “La Auténtica de Pisco” destacó el compromiso de sus integrantes con la música procesional y con la preservación de una tradición que une a la comunidad en torno a su fe.

Por su parte, la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco, a través de su Directorio General, expresó su profundo agradecimiento a Miguel Díaz Loayza y a todos los integrantes de la agrupación musical por compartir su talento y devoción en este significativo homenaje. Asimismo, agradeció la presencia de los hermanos, devotos y feligreses que participaron en esta noche de confraternidad, reafirmando su amor y fidelidad al Patrón Jurado y Protector de la provincia de Pisco.

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