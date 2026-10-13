, la prestigiosa Agrupación Musical “La Auténtica de Pisco”, bajo la dirección de Miguel Díaz Loayza, ofreció un emotivo concierto de marchas procesionales en honor al Señor de la Agonía, Patrón Jurado y Protector de la Provincia de Pisco. La presentación se realizó en el marco del Mes Morado, congregando a hermanos,

Expresión de fe

Durante el concierto, los músicos interpretaron marchas procesionales que evocaron el fervor y la profunda identificación del pueblo pisqueño con su santo patrón. Cada melodía se convirtió en una expresión de fe y amor hacia el Señor de la Agonía, cuya tradición religiosa forma parte de la historia y la identidad espiritual de numerosas generaciones de fieles.

La actividad fue organizada por la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco y constituyó una oportunidad para fortalecer las expresiones culturales y religiosas que acompañan las celebraciones del Mes Morado. La participación de “La Auténtica de Pisco” destacó el compromiso de sus integrantes con la música procesional y con la preservación de una tradición que une a la comunidad en torno a su fe.

Por su parte, la Hermandad del Señor de la Agonía de Pisco, a través de su Directorio General, expresó su profundo agradecimiento a Miguel Díaz Loayza y a todos los integrantes de la agrupación musical por compartir su talento y devoción en este significativo homenaje. Asimismo, agradeció la presencia de los hermanos, devotos y feligreses que participaron en esta noche de confraternidad, reafirmando su amor y fidelidad al Patrón Jurado y Protector de la provincia de Pisco.

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