Después de recuperar su libertad, en la tranquilidad de su hogar el alcalde de Marcona, Elmo Pacheco, desmintió la versión de su captura el día 23 de febrero, recordando que ese día se encontraba con Luis Ezequilla en el sector de San Pedro, cuando un auto particular ni siquiera un patrullero, se acercó y personal policial amablemente le comunicó que hay una orden de detención, por lo que se subió al vehículo para dirigirse a la comisaría.

Hechos en la detención

“La versión que señala que estuve escapando, que me han correteado, que me corrí, es falsa. Más bien me llamó la atención que ni a los 5 minutos que estuve en la comisaría un periodista estaba transmitiendo haciendo un show mediático que hace presumir que habría otros intereses que han tratado en lo posible que vean al alcalde preso y sentenciado, purgando condena”, manifestó.

Pacheco dijo que durante su detención preliminar no hubo ninguna diligencia que lo llame a declarar y se preguntaba, “¿entonces qué hago yo acá?, para que tanto apresuramiento para ordenar esta detención preliminar y más aún cuando pidieron la detención preventiva por 18 meses, ahí dije aquí hay otros intereses que desean que Elmo Pacheco quede preso, así no haya pruebas fehacientes”.

“Entendemos que haya desconfianza en la población por los hechos ocurridos, pero haremos una evaluación de funcionarios para realizar algunos cambios dentro de la institución. Asimismo trabajaremos para borrar esa mancha que ha quedado, que no solo ha afectado a la institución sino a mi familia pues tengo dos hijos, un joven de 20 y una niña de 10 años quienes recibieron un golpe emocional durante esos días”, confesó el burgomaestre.