Una serie de irregularidades y presuntos actos delictivos se habrían cometido en la Municipalidad Distrital de Parcona, hasta el punto de declararla en emergencia, así lo advirtió la nueva gestión entrante para el periodo municipal 2023-2026.

Oficinas cerradas con candado

Ayer, los nuevos funcionarios de la comuna parconense se apersonaron hasta las instalaciones del palacio municipal, donde se llevaron la sorpresa que varias oficinas se encontraban bajo llave, con candados. Además en el despacho de la alcaldía se advirtió objetos que habrían sido robados. Por lo que fue necesario la presencia de la Policía Nacional y un notario público, quienes realizaron la constatación in situ de la municipalidad, mientras decenas de trabajadores esperaban por horas para acceder a los ambientes administrativos.

“Se han llevado cortinas, enseres del despacho de alcaldía, había unos focos tipo candelabros y ya no están. Eso da fe de la forma y la manera como se ha procedido, ya imaginamos como está el sistema administrativo de la municipalidad. No es ético, no es moral el pueblo de Parcona debe saber los manejos de la gestión saliente”, declaró Michael Saquiray, gerente municipal de Parcona.

El funcionario municipal explicó además que la gestión saliente, realizó pagos por más de 150 mil soles para reparación de maquinarias, técnicos y mecánicos, sin embargo, solo algunas maquinas se encuentran operativas, por lo que enfatizó en que se realizará un exhaustivo seguimiento en la documentación.

Por su parte, el alcalde distrital de Parcona, Lenin Cruces, en su acto de juramentación como la nueva autoridad edil, declaró que ha encontrado el municipio en quiebra. Asimismo con una gran problemática en el abastecimiento de agua potable y el recojo de la basura.

“Hemos encontrado una municipalidad totalmente quebrada, el distrito con mucha basura, y a pesar que se ha invertido en maquinarias, se ha constatado que están malogradas. Si hay actos de corrupción lo vamos a denunciar, acá no vamos a tapar con la mano ningún acto de corrupción”, enfatizó el burgomaestre.

En la misma línea, el alcalde sostuvo que también se ha hackeado la página oficial de la municipalidad, y por el cierre de las oficinas y otros puntos, se procederá a tomar acciones legales contra los que resulten responsables.

