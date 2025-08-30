Desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto, la región Ica experimentará un incremento significativo de vientos, lo que ha motivado la activación de una alerta amarilla por parte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Ica).

Zonas afectadas

El pronóstico meteorológico advierte ráfagas de viento de ligera a moderada intensidad, con velocidades cercanas a los 35 km/h, lo que podría generar levantamiento de polvo y arena, además de una notoria reducción de la visibilidad, principalmente en zonas costeras.

También se espera la presencia de lloviznas, niebla y neblina durante las primeras horas del día, lo que podría afectar el tránsito vehicular y las actividades al aire libre.

El fenómeno climático impactará principalmente en las provincias de Chincha, Nasca y Pisco, abarcando distritos como Grocio Prado, Sunampe, Pueblo Nuevo, Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de Mora, Alto Larán, El Carmen, San Clemente, San Andrés, Pisco, Paracas, Salas Guadalupe, Subtanjalla, Pachacútec, Ocucaje, Santiago, Changuillo, Nasca y Marcona.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan asegurar techos y estructuras expuestas al viento, reforzar vidrios, mantenerse alejados de postes o árboles debilitados, y evitar el uso de materiales punzocortantes o eléctricos en exteriores. También se aconseja abrigarse adecuadamente, usar mascarilla en caso de afecciones respiratorias y acudir al centro de salud más cercano si se presentan complicaciones.

Además, se ha pedido tomar precauciones con embarcaciones menores, especialmente en zonas costeras como Paracas, ante posibles movimientos bruscos por el viento.

