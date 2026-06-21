La Capitanía de Puerto de Pisco emitió una alerta preventiva ante la ocurrencia de vientos de fuerte intensidad y oleajes anómalos que afectarán gran parte del litoral peruano durante los próximos días. Según los avisos oficiales N.° 046 y 047 de la Marina de Guerra del Perú, las condiciones marítimas podrían representar riesgos para las actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas.

Alerta en el mar

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Hidrografía y Navegación, entre la tarde del 21 y la del 23 de junio se registrarán vientos de hasta 22 nudos en el litoral centro y sur, principalmente entre Cerro Azul y Ático, mientras que en mar abierto las ráfagas podrían alcanzar los 25 nudos. Ante este escenario, se recomendó a autoridades, empresas y organizaciones vinculadas al sector marítimo adoptar medidas de prevención para evitar accidentes y daños materiales.

Asimismo, se informó que desde hoy domingo 21 arribarán oleajes provenientes del suroeste que se intensificarán progresivamente en el litoral centro y sur. En zonas comprendidas entre el Callao, San Juan de Marcona y Tacna, el oleaje alcanzará intensidad fuerte durante la noche del lunes 22 de junio, manteniéndose con variaciones hasta el jueves 25, mientras que los efectos en las costas se prolongarán hasta el viernes 26 de junio.

La Capitanía de Puerto de Pisco exhortó a la población costera a respetar las disposiciones de seguridad y mantenerse informada a través de los canales oficiales. La Marina de Guerra del Perú continuará monitoreando permanentemente las condiciones atmosféricas y oceánicas con el objetivo de proteger la vida humana y reducir los riesgos en las zonas de influencia marítima.

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